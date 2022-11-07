Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Vranjes’in uzun topunda Ömer Ali Şahiner’in kaleciye kafa pası kısa düşünce araya Bertuğ girdi. Bu oyuncu kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
19. dakikada Okaka’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chouiar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunda kaleci Erce başarılı oldu.
36. dakikada Berkay’ın pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu top az farkla auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Erce xxx, Kamil x, Vranjes xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Riberio xxx, Onur xxx, Kaan xx, Aabid xx, El Kaabi xx, Bertuğ xxx (Ze Luis dk. 34 xx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Boudjemaa, Lobjanidze, Muhammed Mert, Kevin Varga,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Başakşehir: Volkan xx, Ömer x, Duarte xx, Touba xx, Hasan Ali xx, Ndayishimiye xx, Deniz xx, Aleksic xx, Berkay xx, Chouiar xxx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Epureanu, Lucas Lima, Caiçara, Serdar Gürler Bertrand Traore, Batuhan Çelik, Paulin Keny, Patryk Szysz
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Bertuğ Yıldırım (dk. 12) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Ndayishimiye, Aleksic (Başakşehir)
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