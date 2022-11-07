Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşlemeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşlemeleri belli oldu

36. dakikada Berkay’ın pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu top az farkla auta gitti.

19. dakikada Okaka’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Chouiar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşunda kaleci Erce başarılı oldu.

12. dakikada Vranjes’in uzun topunda Ömer Ali Şahiner’in kaleciye kafa pası kısa düşünce araya Bertuğ girdi. Bu oyuncu kaleciyi de çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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