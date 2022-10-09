90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ahmed Hassan vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda topu çeldi.

72. dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ergün, Kevin Varga’ya pasını aktardı. Varga’nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak Öksüz röveşata vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

51. dakika da Kaan Kanak ceza sahası çizgisinden üzerinden sert vurdu savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Onur Ergün bekletmeden şutunu çekti, top direkten döndü.

50. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kerim arka direğe ortasını yaptı, Kaan Kanak gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu çelmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

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