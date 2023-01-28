Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor, sahasında Trabzonspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor, sahasında Trabzonspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Bakasetas orta sahadan ceza sahası içine doğru pasını aktardı. Burada Bardhi kaleci Erce’nin önde olduğunu görünce penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Onur pasında topla buluşan Boudjemaa sağdan hızlı bir şekilde ceza sahası içine doğru girdi ve pasını Bertuğ’a verdi ve onun şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük önce golü verirken, daha sonra VAR’dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. İnceleme sonrasında Boudjemaa’nın Vitor Hugo’ya faul yaptığı gerekçesi ile Zorbay Küçük golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze sağdan ceza sahası içine ortasında kaleye topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

44. dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+5. dakikada Bertuğ’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze’nin içeriye doğru çevirdiği topu alan Kaan Kanak bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Hatayspor: Erce xx, Adekugbe xx, Recep Yılmaz xx, Burak Bekaroğlu xx, Kamil xx, Onur xx, Musa xx, Boudjemaa xxx, Kaan xx, Lobjanidze xxx, Bertuğ xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Jeremy Dudziak, Ribeiro, Aabid, Engin Can Aksoy, Sadık Baş, El Kaabi, Ze Luis, Christian Atsu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Trabzonspor: Uğurcan xx, Eren xx, Hugo xx, Bartra xx, Peres xx, Siopis xx, Bakasetas xxx, Bardhi xxx, Yusuf xx, Djaniny xx, Gomez xxx

Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Denswil, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolat, Mountassir Lahtimi, Umut Bozok, Trezeguet

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Bardhi (dk. 9) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan, Peres (Trabzonspor)