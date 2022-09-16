Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Kaan Kanak’ın soldan kullandığı köşe atışında kale önünde Kevin Soni’nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.
69. dakikada Kevin Varga’nın sağdan kullandığı köşe atışında Falette’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
87. dakikada Gökhan Sazdağı’nın sağdan yerden ortasına penaltı noktası üzerinde Bertolacci dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltı atışını kullanan Gavranovic topu ağlara yolladı. 0-4
Stat: Hatay
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Caner Özaral xx, Furkan Ürün xx
Hatayspor: Erce x, Sam Adekugbe x (Kaan Kanak dk. 46 x), Burak Öksüz xx, Recep xx, Sadık x (Falette dk. 63 x), Riberio xxx, Onur x (Aabid dk. 46 x), Mehdi Boudjemaa x (Kevin Soni dk. 63 x), Saint Louis xx (Kevin Varga dk. 63 x), Lobjanidze xx, El Kaabi x
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kayserispor: Bilal xxx, Carole xx, Kolovetsios xx, Arif xx, Onur Bulut xx, Cardoso xxx (Bertolacci dk. 84 ?), Campanharo xx (Olivier Kemen dk. 80 xx), Thiam xx, Mensah xxx (Yaw Ackah dk. 79 xx), Ramazan x (Gökhan Sazdağı dk. 46 xx), İlhan xx (Gavranovic dk. 64 xx)
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Carlos Mane
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Mensah (dk. 5 pen.), Cardozo (dk. 44), Bertolacci (dk. 87), Gavranovic (dk. 90 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Falette (dk. 89) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Bilal (Kayserispor)
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