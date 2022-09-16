89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada Gökhan Sazdağı’nın sağdan yerden ortasına penaltı noktası üzerinde Bertolacci dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.

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