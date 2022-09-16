Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Cardozo’nun kullandığı köşe vuruşunda top Lobjanidze’nin eline çarptı. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Çağdaş Altay pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 0-1

9. dakikada Riberio’nun sağdan ortasına ceza sahası içinde El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasında topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı, ceza yayında topu önünde bulan Boudjemaa’nın şutunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kolovetsios geri pasında El Kaabi Arif’e baskı yapınca topu kazandı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda El Kaabi ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı ancak kaleci Bilal bu pozisyonda başarılı oldu.

44. dakikada Thiam sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, penaltı noktasına doğru pasını aktardı, Cardozo’nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Rİberio’nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Saint Louis ceza sahasına doğru girdi, istediği pası aktaramayınca top kaleye yöneldi, kaleci Bilal’da kontrol edemeyince top direkten döndü.

Stat: Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Caner Özaral xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Erce xx, Sam Adekugbe xx, Burak Öksüz x, Recep xx, Sadık x, Riberio xx, Onur xxx, Mehdi Boudjemaa xx, Saint Louis xxx, Lobjanidze xx, El Kaabi xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Vranjes, Kaan Kanak, Kevin Soni, Musa Çağıran, Aabid, Muhammed Mert, Kevin Varga, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kayserispor: Bilal xx, Carole xx, Kolovetsios xx, Arif xx, Onur Bulut xx, Cardoso xx, Campanharo xx, Thiam xx, Mensah x, Ramazan xx, İlhan xx

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Hayrullah Erkip, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Yaw Ackah, Bertolacci, Gavranovic, Carlos Mane

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Mensah (dk. 5 pen.), Cardozo (dk. 44) (Kayserispor)