Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Muleka’nın ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol eden Weghorst uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

4. dakikada Lobjanidze’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi kaleci ile karşı karşıya bekletmeden şutunu çekti, ancak kaleci Ersin’in için kolay bir şut oldu.

9. dakikada Nkoudou sağ çaprazdan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Erce topu çelmeyi başardı, dönen topu Dele Alli ceza sahasına gönderdi, savunma topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Weghorst, Burak tarafından ceza sahasında düşürülürken hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında penaltı ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

22. dakikada Lobjanize sol çaprazdan ceza sahası içine doğru ortaladı, El Kaabi’ye gelen topu Ersin son anda kontrol etti.

34. dakikada bir anda savunmasından hatasından yararlanarak topla buluşan Lobjanidze arka direkte bomboş pozisyondaki El Kaabi’ye pasını aktardı. Topun gelişine bekletmeden vuruşunu yapan El Kaabi’nin şutu az farkla üstten auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Samet Çavuş xx

Hatayspor: Erce xx, Kamil Ahmet xx, Vranjes x, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Onur Ergün xx, Aabid xx, El Kaabi xx, Lobjanidze xx, Ze Luis xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Ruben Riberio, Dylan Sain Louis, Recep Yılmaz, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Tayyip xx, Montero xx, Masuaku xx, Salih xx, Josef xx, Nkoudou xx, Muleka xxx, Dele Alli xx, Weghorst xxx

Yedekler: Mert Günok, Cenk Tosun, Redmond, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Fernandes, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Gol: Weghorst (dk. 1) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Boudjemaa, Vranjes (Hatayspor)