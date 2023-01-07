90+1. dakikada Ze Luis’in soldan ortasına El Kaabi kafa vuruşunu yaptı, Alperen son anda çeldi, kale alanı içerisinde Muhammed Mert, boş kaleye topu gönderemedi, top üstten auta gitti.

90. dakikada Sinan orta alanda kaptığı topu Wright’a aktardı, Wright kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Erce topu çelmeyi başardı.

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