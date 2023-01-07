Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Aabid’in ara pasında topla buluşan Bertuğ ceza sahası sol çaprazdan kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
70. dakikada Larsson’un pasında Gökdeniz penaltı noktasının gerisinden kaleye sert vurdu, top üstten auta gitti.
73. dakikada soldan son çizgiye inen Larsson’ın ceza yayına doğru pasında Fernando’nun sert şutunda kaleci Erce gole izin vermedi.
90. dakikada Sinan orta alanda kaptığı topu Wright’a aktardı, Wright kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Erce topu çelmeyi başardı.
90+1. dakikada Ze Luis’in soldan ortasına El Kaabi kafa vuruşunu yaptı, Alperen son anda çeldi, kale alanı içerisinde Muhammed Mert, boş kaleye topu gönderemedi, top üstten auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Yasin Kol xx, Ata Yıldırım xx, Ali Tuna xx
Hatayspor: Erce xx, Adekugbe xx, Recep Yılmaz x, Vranjes xx, Kamil xx, Rayane Aabid xx (Onur Ergün dk. 68 xx), Boudjemaa xxx (Muhammed Mert dk. 88 ?), Lobjanidze xxx (Ze Luis dk. 68 xx), Riberio xx, El Kaabi xx, Bertuğ Yıldırım xx (Kaan Kanak dk. 77 xx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Engin Can Aksoy, Dylan Saint-Louis, Christian Atsu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Antalyaspor: Alperen xx, Cemali xx (Sam Larsson dk. 62 xx), Ömer xx, Veysel xx, Güray x, Ufuk xx (Mustafa Erdilman dk. 88 ?), Fernando xx, Bünyamin xx, Fredy xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46 xx), Wright xx (Kudryashov dk. 90 ?), Adriano xxx (Sinan Gümüş dk. 46 xx)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Soner Aydoğdu, Hakan Özmert, Admir Mehmedi
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kartlar: Bertuğ, Vranjes (Hatayspor), Cemali, Veysel (Antalyaspor)
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