45. dakikada Lobjanidze’nin kullandığı serbest vuruşta savunma kafa ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinden Adekugbe’nin sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

34. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın kafa vuruşu sonrasında top arkaya doğru açıldı. Bünyamin’in sağdan ortasına altı pas çizgisi üzerinde kaleci Erce topu elinden kaçırdı. Adriano önüne düşen topa sert vururken, Bertuğ kaleye giden topa son anda ayak koydu.

16. dakikada Aabid’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma kafayı vurdu, El Kaabi’nin önünde kalan topu kafa vuruşu ile kaleye göndermek istedi ancak müsait pozisyonda kafa vuruşu etkisiz kaldı.

15. dakikada Boudjema’nın ara pasında topla buluşan Lobjanidze sol kanattan hızla rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Lobjanidze’nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşa savunma son anda ayak koydu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile tamamlandı.

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