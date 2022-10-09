36. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında soldan Kaan Kanak’ın ortasında ceza sahası içi altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı’nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

22. dakikada Burak Öksüz’ün kaleci Erce Kardeşler’e geri pasında araya giren Balkovec’in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu’nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

10. dakikada Kanak Kanak’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

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