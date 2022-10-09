Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Kanak Kanak’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.
22. dakikada Burak Öksüz’ün kaleci Erce Kardeşler’e geri pasında araya giren Balkovec’in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu’nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı’nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.
36. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında soldan Kaan Kanak’ın ortasında ceza sahası içi altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla üstten auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx Mehmet Emin Tuğral xx Mustafa Sönmez
Hatayspor: Erce xx, Kaan Kanak xxx, Burak Öksüz xx, Vranjes xx, Kerim xxx, Aabid xx, Onur xxx, Boudjemaa xx, Lobjanidze xx, El Kaabi xxx, Bertuğ xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Kevin Varga, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis, Ze Luis
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Alanyaspor: Runarsson xx, Balkovec xxx, Fatih xx, Furkan xx, Pereira xx, Efkan xx, Umut xx, Doumbia xx, Candeias x, Efecan xxx, Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Rassoul, Kayra Erciyas, Oussama Targhalline, Ismail Zehir, Oğuz Aydın, Arnaud Lusamba, Famara Diedhiou, Eduardo
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sarı kart: Boudjema (Hatayspor)
Yorumlar