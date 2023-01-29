Spor Toto 1.Ligin 22. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1.Ligin 22. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

38.dakikada Altay, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Eren Erdoğanın ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Naderinin vuruşunda kaleci Metin Uçar, gole izin vermedi.

TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2 TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2

44.dakikada Paixao sol kanatta topla buluştu. Paixaonun ceza sahasına ortasında Eren Erdoğan topa dokunamadı, top dışarıya çıktı.

48.dakikada sol kanattan Eren Erdoğan ceza sahasına orta açtı. Eren Erdoğanın ortasında topla buluşan Paixao vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

50.dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah Aydının içeriye açtığı ortada Dembelenin kafa vuruşundan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Özcan Sultanoğlu xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mikail Okyar xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Anderson xx(Innocent dk.80 ?), Bekir Karadeniz xx, Aykut Çeviker xx, Abdullah Aydın xx, Musa Caner Aktaş xx,( Bardhi dk 46 xx), Dembele xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Aykut Demir, Umut Uysal, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Çelik, Eze

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx, Eren Erdoğan xx, Ceyhun Gülselam xx, Yusuf Tekin xx( Mehmet Gündüz dk.86 ?), Naderi xx, Paixao xx, Tolga Ünlü xx

Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Murat Uluç, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Onur Efe, Murat Berkan Demir, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Paixao (dk.48) (Altay), Dembele(dk.50) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: İbrahim Öztürk, Naderi (Altay)

Kırmızı Kartlar: Muharrem Cinan (dk.89) (Ankara Keçiörengücü)