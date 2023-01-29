Spor Toto 1.Ligin 22. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1.Ligin 22. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
38.dakikada Altay, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Eren Erdoğanın ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Naderinin vuruşunda kaleci Metin Uçar, gole izin vermedi.
44.dakikada Paixao sol kanatta topla buluştu. Paixaonun ceza sahasına ortasında Eren Erdoğan topa dokunamadı, top dışarıya çıktı.
48.dakikada sol kanattan Eren Erdoğan ceza sahasına orta açtı. Eren Erdoğanın ortasında topla buluşan Paixao vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
50.dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah Aydının içeriye açtığı ortada Dembelenin kafa vuruşundan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Özcan Sultanoğlu xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mikail Okyar xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Anderson xx(Innocent dk.80 ?), Bekir Karadeniz xx, Aykut Çeviker xx, Abdullah Aydın xx, Musa Caner Aktaş xx,( Bardhi dk 46 xx), Dembele xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Aykut Demir, Umut Uysal, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Çelik, Eze
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx, Eren Erdoğan xx, Ceyhun Gülselam xx, Yusuf Tekin xx( Mehmet Gündüz dk.86 ?), Naderi xx, Paixao xx, Tolga Ünlü xx
Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Murat Uluç, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Onur Efe, Murat Berkan Demir, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Paixao (dk.48) (Altay), Dembele(dk.50) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: İbrahim Öztürk, Naderi (Altay)
Kırmızı Kartlar: Muharrem Cinan (dk.89) (Ankara Keçiörengücü)
Yorumlar