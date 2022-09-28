Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü Pendikspor’un evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçı ise 3 Ekim Pazartesi günü Erzurumspor FK - Denizlispor mücadelesi olacak. Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 1 Ekim Cumartesi 13.30 Pendikspor - Göztepe: Burak Pakkan 16.00 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: Can Cengiz 19.00 Altay - Eyüpspor: Turgut Doman 19.00 Çaykur Rizespor - Bodrumspor: Alper Akarsu 2 Ekim Pazar 13.30 Manisa FK - Adanaspor: Mehmet Türkmen 13.30 Bandırmaspor - Samsunspor: Yiğit Arslan 16.00 Boluspor - Tuzlaspor: Emre Kargın 19.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan 3 Ekim Pazartesi 20.00 Erzurumspor FK - Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu

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