Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Yeni Malatyaspor’da gelişen atakta Cengizhan’ın şutunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışında sert vuran Ogün, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
7. dakikada Eyüpspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Recepin sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
22. dakikada sağ kanattan Halil’in ceza sahasına ortasında Valle’nin şutu filelerle buluştu. 1-1
41. dakikada Eyüpspor’un kaptırdığı topu orta sahada alan Yeni Malatyaspor’da Buğra ceza sahası dışından çektiği sert şut ile topu az farkla auta gönderdi.
45 +4. dakikada Yeni Malatyaspor sağ kanattan ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengizhan’ın sol ayağıyla vurduğu şut direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1
67. dakikada Murat’ın sağ kanattan yaptığı ortada Olivier Thillin topa dokunması ile meşin yuvarlağı önünde bulan Vallenin sert vuruşunda keleci Abdulsamed gole izin vermedi.
72. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyasporda Malle’nin geri pasında topa sert vuran Hüseyin’in şutunda top üst ağlara çarparak auta çıktı.
84. dakikada Eyüpspor’da sağ kanattan gelişen atağında Halil’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafanın kafa vuruşunda top direkten döndü.
90+7. dakikada Eyüpspor’da ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Uğur’un kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed topa hakim oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu xx, Gökmen Baltacı xx, Suat Göz xx
Yeni Malatyaspor. Abdulsamed xx, Burak x, Donsah xx, Erşan xx (Taha dk. 83 ?), Arda xx, Buğra xx (Mehmet dk. 76 x), Ogün xx, Malle xx, Cengizhan xx (Hüseyin dk. 65 x), Doğukan xx (Nshimirimana dk. 76 x), Yakup xx (Yiğit dk. 65 xx)
Yedekler: Eyüp, Alperen, Taha, Berat, Atakan, Mehmet Emin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Eyüpspor: Harun x, Uğur xx, Alpaslan x, Murat xx, Ömer xx, Sinan x (Mustafa dk. 62 x), İbrahim Akdağ xx (Olivier Thill dk. 46 x), Halil xx, Recep xx, Valle xx (Melih dk. 75 x), İbrahim Yılmaz xx (Ezeh dk. 66 x)
Yedekler: Cengiz Alp, Luccas Claro, Arda, Buğra, Can, Ahmet
Teknik: İbrahim Üzülmez
Goller: Ogün (dk. 4) Cengizhan (dk. 45) (Y. Malatyaspor), Del Valle (dk. 22) (Eyüpspor)
Kırmızı Kart: Burak (Y. Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Malle, Abdulsamed (Y. Malatyaspor), Ömer, Murat (Eyüpspor)
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