90+7. dakikada Eyüpspor’da ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Uğur’un kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed topa hakim oldu.

84. dakikada Eyüpspor’da sağ kanattan gelişen atağında Halil’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafanın kafa vuruşunda top direkten döndü.

67. dakikada Murat’ın sağ kanattan yaptığı ortada Olivier Thillin topa dokunması ile meşin yuvarlağı önünde bulan Vallenin sert vuruşunda keleci Abdulsamed gole izin vermedi.

41. dakikada Eyüpspor’un kaptırdığı topu orta sahada alan Yeni Malatyaspor’da Buğra ceza sahası dışından çektiği sert şut ile topu az farkla auta gönderdi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

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