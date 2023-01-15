90+10. dakikada kontra atağa çıkan Bodrumspor’da Gökdeniz kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Gökdeniz’in şutunda top kaleciye çarparak kornere çıktı. Korner atışında yeniden topla buluşan Gökdeniz’in dar alandan çektiği şut bu sefer ağlarla buluştu. 1-3

90. dakikada beraberlik golü için atak geliştiren ev sahibi takımda ceza sahası dışında topla buluşan Malle’nin kaleye çektiği sert şutu kaleci Sousa kurtardı.

70. dakikada Yeni Malatyaspor’da kaleci Abdulsamed’in oyunu başlatmak için sahaya sürdüğü topu iyi takip ederek kapan Koray, savunma oyuncularını tek tek geçerek girdiği ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu. 1-2

63. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahasına girerek topla buluşan Gökdeniz’in kaleye çektiği şutu kaleci Abdulsamed tek hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

45+2. dakikada Bodrumspor’da Süleyman’ın ceza sahası içerisinde Yeni Malatyaspor’dan Yakup’a yaptığı hamlede hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında Haqi Osman’ın ara pasında savunma arkasına kaçarak topla buluşan Yakup, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yakup’un vuruşunda top Diogo’nun üzerine çarparak kornere çıktı.

31. dakikada Bodrumspor’da sağ kanattan gelişen atakta İmeri’nin ceza sahasına doğru yaptığı ortada topa gelişine sağ ayağıyla şık bir vuruş yapan Kenan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

18. dakikada Bodrumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Üzeri’in ceza sahasına yaptığı ortada Cemal’in dokunduğu top az farkla auta çıktı.

8. dakikada Bodrumspor’da gelişen atakta Yeni Malatyaspor ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kenan’ın vuruşunda top kale direğine çarparak geri döndü. Topu iyi takip eden Erdem’in çektiği şutu bu sefer kaleci Abdulsamed tek hamlede tutarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada Bodrumspor defansında Onur’un hatalı geri pasında araya girerek topu alan Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Doğukan’ın şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Bodrumspor’u konuk etti. Karşılaşma Bodrumspor’un 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

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