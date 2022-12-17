90+3. dakikada Yeni Malatyaspor’dan Philip ile Ankara Keçiörengücü’nden Eze’nin pozisyon sonrası birbirleriyle tartışması sonrası hakem Tarık Güldal iki futbolcuyu da direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

43. dakikada sağ kanattan atağa çıkan ev sahibi takımda Male’nin içeriye yaptığı ortada Ogün’ün kayarak vurduğu top kalecide kaldı.

34. dakikada Ankaragücü’nde ceza sahasının dışında topla buluşan Melih, savunma oyuncularını geçerek kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top az farkla auta çıktı.

27. dakikada Yeni Malatyaspor’da orta alanda topu kapan Malle, içeri girdi pasını verdi ancak savunma tehlikeye izin vermedi.

1. dakikada karşılaşmanın başlangıç düdüğü ile birlikte Cengizhan’ın ara pasıyla topla buluşan Haqi Osman kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hagi’nin sağ ayağıyla plase vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek bu sezon sahasında ilk kez 3 puan aldı.

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