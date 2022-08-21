85. dakikada Adanaspor’da Bennasser’in orta alandan rakip savunma arkasına gönderdiği ortaya koşan Ahmethan, savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ahmethan’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

79. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Burak’ın kafa vuruşu ile kale önüne aşırttığı topa yükselen Yakup’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

55. dakikada beraberlik için bastıran ev sahibi takımda sol çaprazda topu alan Nshimirimana’nin ara pasında topu alan Doğukan’ın aşırtma vuruşunda top kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 1-1

38. dakikada Adanaspor’da Hüseyin’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Jallow, uygun pozisyonda olmasına rağmen golü bulamadı.

37. dakikada konuk ekipte Tetteh’in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko’nun tehlikeli atağına savunma son anda engel oldu.

32. dakikada Adanaspor’da topla buluşan Hüseyin’in ceza sahana doğru yaptığı ortada top Burak Can’da kaldı. Burak’ın kale önüne doğru yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa ile dokunduğu topu ağlara gönderdi. 0-1

6. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Evren’in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

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