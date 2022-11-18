Vladamir Coufal: “Güzel bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynayacağız”

Vladamir Coufal: “Güzel bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynayacağız”

90. dakikada Thiam’ın ara pasında Kappel’in kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

76. dakikada orta sahadan atak geliştiren konuk ekipte savunmadan dönen top ile ceza sahası dışında buluşan Thiam’ın sert vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

58. dakikada Pendikspor’da sağ kanattan başlayan atakta ceza sahasına atılan topu kapan Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

15. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışından kullanılan serbest vuruşta kale önüne çıkan Philip kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topa istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

14. dakikada kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Gökcan’ın şutunda Abdulsamed gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanattan Ferhat’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Barış, kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu.

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