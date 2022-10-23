79. dakika da Yeni Malatyaspor’da Doğukan, ceza sahasının sol çaprazında altığı topla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

45+3. dakikada sol kanattan atağa çıkan Göztepe’de ceza sahasına giren Obinna’nın şutu kaleci Abdulsamed’ten döndü. Topu yine alan Obinna’nın ara pasında Yasin Öztekin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

6. dakikada Rahman’ın savunma arkasına attığı topla buluşan Aly Malle’nin kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ekrem gole izin vermedi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

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