70. dakikada orda sahada top organizasyonu başlatan Erzurumspor’da topla buluşan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren’in sert vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

57. dakikada Cengizhan’ın orta sahada yaptığı pas hatası sonucu topu bir anda önünde bulan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Abdulsamed’in üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 0-1

1. dakikada Erzurumspor’da sağ kanattan gelişen atakta, Orhan’ın ceza sahasına yolladığı pas ile topla buluşan Estrela bekletmeden şutunu kaleci Abdulsamed kontrol etti.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Yeni Malatayaspor sahasında, Erzurumspor Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu.

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