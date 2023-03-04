77. dakikada Imbula’nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mata’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Nurullah’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

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