Goller: Kevin Mata (dk. 7) (Tuzlaspor), Rashad Muhammed (dk. 21 ve 32), Bekim Balaj (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü)

90+1. dakikada Olawoyin’in sağ taraftan rakibini çalımlayarak ortaya çıkardığı topa Balaj’ın takım arkadaşı Bekir’den seken topa sağ ayak içi ile dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

76. dakikada ceza yayının hemen önünden Mikail’in sert şutunda kaleci Emre, topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Erhan Kartal’ın ceza sahası sağ çizgisinden içeriye çevirdiği topa Rashad Muhammed, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından uzak köşede filelere gönderdi. 1-2

26. dakikada sağ taraftan Olawoyin’in pasında topla buluşan Melih’in dar alanda rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Emre’den oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Keçiörengücü atağında sağ tarafta Melih İnan’dan pası alan ve topla birlikte ceza sahası içine giren Rashad Muhammed’in sağ ayağı ile uzak kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

7. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top Mata’nın önünde kaldı. Gelişine sağ ayağı ile düzgün bir vuruş yapan Fransız oyuncu, meşin yuvarlığı kalecinin sağından yerden filelerle buluşturdu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Tuzlaspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 3-1 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.