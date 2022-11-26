Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor

Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor

69. dakikada Malle’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Buğra’nın sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden açtığı ortasında kale önünde Malle’nin yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.

52. dakikada sol taraftan Yeni Malatyaspor’da Buğra’nın kullandığı serbest vuruşta altı pas içeresinden Gameli’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

2.dakikada Tuzlaspor geriden çıkmaya çalışırken kaleci Emre’nin hatalı pasında topu önünde bulan Yeni Malatayaspor kaptanı Buğra’nın ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci, meşin yuvarlağı kontrol ederek hatasını telafi etti.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

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