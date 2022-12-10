79. dakikada topla birlikte ceza sahası yayına giren Emircan, sol ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

73. dakika Adeniyi’nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Ogün, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tarık’ın kurtarışında top oyun alanına geri döndü.

65. dakikada sağ kanattan içeri çevrilen topta Tahaya’nın penaltı noktasından sol köşeye yaptığı vuruşta, savunma son anda müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

61. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Adeniyi, kaleye yaptığı vuruşta kaleci topu uzaklaştıramadı. Kalecinin uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Muhammed’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

49. dakikada Rizespor kaleyi karşıdan gören noktadan Alper Potuk’la kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ tarafına yapılan ortada Emircan’ın kafa vuruşunda kaleci Emre’nin kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

46. dakikada ileri atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Adeniyi, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tarık, son anda ayağıyla uzaklaştırdı.

44. dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası sol ön çizgi üzerinde Adeniyi’nin ara pasında ceza sahası içinde Cisse topla buluştu. Sol çaprazdan Cisse’nin yerden vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

30. dakikada Rizespor atağında Emircan’ın ceza sahasına gönderdiği ara pasında Deniz topla buluştu. Deniz’in ayak içiyle yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

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