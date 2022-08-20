Goller: Kerim Avcı (dk. 42 ve 83 pen.) (Bandırmaspor)

60. dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Kone, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gkelios iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Tuzlaspor, Bandırmaspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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