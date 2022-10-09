85. dakikada Savic’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top az farkla dışarı gitti.

82. dakikada Safa Kınalı’nın savunma arkasına attığı pasla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sami, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Şeref Özcan’ın Emre Can ile girdiği ikili mücadelede hakem Caner Ak faul düdüğünü çalarken, Emre Can gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda Altınordu’yu konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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