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Goller: Douglas Tanque (dk. 2 ve 31), Zeki (dk. 83), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+1) (Samsunspor), Regattin (dk. 45 pen.), Kappel (dk. 55) (Pendikspor)

Bursaspor deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak

Bursaspor deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak

2. dakikada kaleciden seken topu ceza sahasında önünde bulan Tanque, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

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