Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar
2. dakikada kaleciden seken topu ceza sahasında önünde bulan Tanque, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
6. dakikada Pendikspor’un kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Kappel’in şutu direğe çarpıp, auta gitti.
22. dakikada Fofana’nın soldan ortasında topa iyi yükselen Tanque’nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Cihan’ın ara pasına iyi hareketlenen Tanque kaleciyi çalımlayarak topu boş filelere gönderdi. 2-0
45. dakikada Regattin, Fofana’nın hatası sonucu kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 2-1
52. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye vuran Ahmed İldiz’in şutu direğin solundan auta çıktı.
55. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Kappel’in şutu filelerle buluştu. 2-2
61. dakikada Regattin’in ortasına iyi yükselen Thuram’ın kafa vuruşunu kaleci Szumski güçlükle kurtardı.
83. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye 30 metre uzaklıktaki serbest vuruşu filelere yollayan Zeki Yavru, takımını tekrar öne geçirdi. 3-2
90+1. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Yusuf Abdioğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Gökmen Baltacı xx
Samsunspor: Jakup Szumski xx, Ali Ülgen x (Yusuf Abdioğlu dk. 46 xx), Zeki Yavru xxx, Alim Öztürk ?, Yunus Emre Çift xx, Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx (Celil dk. 80 x), Cihan Kahraman xx (Ali Kaan dk. 66 x), Yusuf Emre Çift xx, Moryke Fofana x (Laura dk. 63 x), Douglas Tanque xxx (Tomane dk. 63 x)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Ahmet, Soner, Emre
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Pendikspor: Burak Öğür x, Murat Akça x (Ahmed dk. 31 x), Hasan Hatipoğlu x, Tarık Tekdal x (Berkay dk. 66 x), Ferhat Öztorun x, Mesut Özdemir x (Hasan Kılıç dk. 66 x), Gökcan Kaya x, Aias Osman x (Ali Han dk. 80 x), Adrien Regatin x, Kappel xx, Thuram x (Oltan dk. 80 x)
Yedekler: Kubilay, Murat Akşit, Ali Yıldız, Atakan, Oğulcan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Douglas Tanque (dk. 2 ve 31), Zeki (dk. 83), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+1) (Samsunspor), Regattin (dk. 45 pen.), Kappel (dk. 55) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Alim (dk. 6) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Zeki, Celil (Samsunspor), Tarık (Pendikspor)