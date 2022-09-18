Goller: Douglas (dk. 62, 74 ve 90+3) (Samsunspor), Kasongo (dk. 80), Alim (dk. 89 k.k.) (Sakaryaspor)

90+3. dakikada Fonana’nın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Douglas hem hattrick yaptı hem de takımını öne geçirdi. 3-2

74. dakikada Novikovas’ın pasında Douglas 30 metre mesafeden sert bir şutla kendisinin ve takımının 2. gölünü attı. 2-0

48. dakikada Zeki’nin çalımlardan sonra yaptığı ortaya iyi vuran Novikovas’ın şutu üstten auta gitti.

3. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Serkan Odabaşoğlu’nun şutu üstten az farkla auta çıktı

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