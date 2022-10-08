34. dakikada orta saha çizgisinden ceza sahasına kadar ilerleyen Aksel’in şutu az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada defansın geri pasında araya giren Douglas Tanque, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

13. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Boldrin’in şutu üstten az farkla auta çıktı.

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