45+5. dakikada Alim kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, hakem VAR uyarısıyla pozisyonda faul nedeniyle golü iptal etti.

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor’u 2-1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğe yükseldi.

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