Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Oğuz Ceylan x, Bahadır Öztürk x, Emir Han Topçu x (Sinan dk. 70 x), Halil Pehlivan x (Alberk dk. 81 ?), Godson Azubuike x, Alper Potuk x, Ogün Özçiçek x (Miya dk. 59 x), John Mary x (Kubilay dk. 70 x), Amilton Da Silva x, Yanick Bolasie x (Benhur dk. 81 ?)

8. dakikada VAR kontrolü sonrası kazanılan penaltıda Zeki Yavru’nun şutunu kaleci Tarık taca çeldi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek, puanını 45 yükseltti ve maç fazlasıyla lig lideri oldu.

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