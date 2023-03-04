Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek, puanını 45 yükseltti ve maç fazlasıyla lig lideri oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek, puanını 45 yükseltti ve maç fazlasıyla lig lideri oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada VAR kontrolü sonrası kazanılan penaltıda Zeki Yavru’nun şutunu kaleci Tarık taca çeldi.
14. dakikada ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Laura’nın şutunu kaleci Tarık güçlükle kurtardı.
44. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe atışında Tanque’nin kafa şutu üstten auta çıktı.
45. dakikada sol çaprazda topla buluşan Rizesporlu John Mary’nin şutu direğin solundan auta çıktı.
54. dakikada Zeki’nin kullandığı kornere iyi yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0
67. dakikada defanstan seken topa sert vuran Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim’in şutu üsten auta çıkı.
78. dakikada Zeki’nin kullandığı kornere iyi yükselen Alim’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
90+3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur’un şutunu kaleci Szumski kurtardı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx
Samsunspor: Jakup Szumski xx, Zeki Yavru xx (Yunus Emre dk. 90 ?), Alim Öztürk xxx, Yusuf Abdioğlu xx, Ali Ülgen x (Harris dk. 69 x), Osman Çelik xx (Celil dk. 90 ?), Soner Gönül xx, Ali Kaan Güneren x (Soner Aydoğdu dk. 69 x), Youssef Benasser xx, Gaetan Laura xx, Douglas Tanque xx (Ahmet Sağat dk. 90+2 ?)
Yedekler: Aykut, Fofana, Emre Demir, Yusuf Emre, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Oğuz Ceylan x, Bahadır Öztürk x, Emir Han Topçu x (Sinan dk. 70 x), Halil Pehlivan x (Alberk dk. 81 ?), Godson Azubuike x, Alper Potuk x, Ogün Özçiçek x (Miya dk. 59 x), John Mary x (Kubilay dk. 70 x), Amilton Da Silva x, Yanick Bolasie x (Benhur dk. 81 ?)
Yedekler: Zafer, Eren, Seyfetin, Mithat, Muhammet
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Yusuf (dk. 54), Alim (dk. 78) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Alim, Bennasser, Tanque, Soner Aydoğdu, Szumski, Laura (Samsunspor), Ogün, Emirhan, Bülent Korkmaz, Alper, Amilon, Bahadır (Çaykur Rizespor)
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