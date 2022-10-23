90+4. dakikada Gökhan’ın ortasına iyi yükselen Posmac, kafa vuruşu ile skoru eşitledi. 2-2

İlhan Palut: ”Zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk”

İlhan Palut: ”Zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk”

45. dakikada VAR sonrası kazanılan penaltıyı Gökhan Karadeniz gole çevirdi. 1-1

Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Bolupsor ile 2-2 berabere kaldı.

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