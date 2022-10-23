Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Bolupsor ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Bolupsor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ahmet Sağat’ın ceza sahasına indirdiği topa iyi vuran Laura maçın ilk golünü kaydetti. 1-0
12. dakikada karambolde 6 pasta topu önünde bulan Muhammet Özbaskıcı’nın şutu direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada VAR sonrası kazanılan penaltıyı Gökhan Karadeniz gole çevirdi. 1-1
49. dakikada Yusuf’un pasında ceza sahası sağ köşesinden meşin yuvarlağa düzgün vuran Ali, takımını tekrar öne geçirdi. 2-1
74. dakikada Osman’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ahmet Sağat’ın şutunu kaleci Çağlar kurtardı.
79. dakikada korner sonrası Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tugay’ın şutu defansa çarparak kornere çıktı.
90+4. dakikada Gökhan’ın ortasına iyi yükselen Posmac, kafa vuruşu ile skoru eşitledi. 2-2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır xx, Kemal Mavi xx
Samsunspor: Jakup Szumski x, Ali Ülgen xxx (Berk dk. 73 x), Alim Öztürk x, Yunus Emre Çift x, Soner Gönül x, Muhammet Ali Özbaskıcı xx (Polat dk. 86 ?), Zeki Yavru x, Celil Yüksel x (Osman dk. 73 x), Yusuf Emre Gültekin x, Gaetan Laura xx (Harris dk. 76 x), Ahmet Sağat x
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Boldrin, Novikovas, Sarp, Şener,
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Boluspor: Çağlar Akbaba x, Hakan Bilgiç x, Naby Oulare xx, Onur Ulaş x, Bülent Cevahir x, Tugay Kaçar x, Melih Okutan x (Bregu dk. 56 x), Gökhan Karadeniz xxx, Michel Landel x (Posmac dk. 89 xx), Joel Kayamba x (Arda dk. 89 ?), Furkan Demir x (Ozan dk. 69 x)
Yedekler: Selmani, Muhammet, Ensar, Eray, Burak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Laura (dk. 2), Ali (dk. 49) (Samsunspor), Gökhan Karadeniz (dk. 45 pen.), Posmac (dk. 90+4) (Boluspor)
Sarı kartlar: Soner (Samsunspor), Onur, Furkan, Hakan (Boluspor)
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