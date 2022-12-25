64. dakikada sağdan gelen ortaya iyi yükselen Jallow’un kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem, VAR kontrolü sonrası golü iptal etti.

11. dakikada Ali Kaan’ın sağdan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Laura, 6 pas üzerinden meşin yuvarlığı filelere yolladı. 1-0

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