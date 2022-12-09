66. dakikada ara pasında kaleciyle bire bir kalan Malle’nin şutunu kaleci Szumski engelledi.

Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması

Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması

41. dakikada Kadeem’in sol kanattan yaptığı ortaya iyi vuran Ali Ülgen’in şutu yandan auta gitti.

34. dakikada defanstan çalımlarla çıkan Yunus Emre’nin rakip ceza sahası çizgisinden vurduğu şutu kaleci Abdulsamet 2 hamlede kontrol etti.

27. dakikada VAR kararı sonra penaltı atışını kullanan Cengizhan, Yeni Malatyaspor’u öne geçirdi. 0-1

20. dakikada orta sahadan aldığı topu çalımlarla altı pasa kadar götüren Laura’nın şutunu kaleci Abdulsamet kornere çeldi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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