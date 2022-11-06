49. dakikada verkaç ile ceza sahasına kadar gelen Tjanic’in şutu az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Göztepe kalecisi Ekrem aynı pozisyonda önce Tanque sonra da Ahmet’in şutunu kurtardı.

38. dakikada Ali Ülgen’in kafa pasında ceza sahası sağ çaprazından topa sert vuran Ali Kaan şık bir gole imza attı. 1-0

23. dakikada defanstan dönen topa sert ve düzgün vuran Yusuf Emre’nin şutunu kaleci Ekrem kurtardı.

Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 yendi ve puanını 20’ye yükseltti.

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