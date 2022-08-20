Mustafa Gürsel: "Hedefimiz kendi futbol kültürümüzü oluşturmak"

Mustafa Gürsel: "Hedefimiz kendi futbol kültürümüzü oluşturmak"

68. dakikada defansa yaptığı baskıda topu kapan Osman’ın ceza sahsından vurduğu şut direğin yanından auta çıktı.

57. dakikada İbrahim’in kullandığı topta meşin yuvarlak filelere gitti, hakem pozisyonda Szumski’ye faul yapıldığını tespit etti.

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