Goller: Hurşit Taşçı (dk. 9, 45 ve 73), Woolery (dk. 90) (Sakaryaspor), Caner Cavlun (dk. 58, Atabey Çiçek (dk. 90+7) (Bandırmaspor)

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hurşit Taşçı, topu filelere gönderdi. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-2 mağlup etti.

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