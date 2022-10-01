70. dakikada duran topta Michal Nalepa’nın ceza yayına doğru pasında Ümit Kurt gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

69. dakikada Buğra Çağıran ikinci sarıdan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

28. dakikada VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında Yeni Malatyaspor’da topun başına Cengizhan Akgün geçti. Akgün’ün vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

26. dakikada Donsah’ın hava topunda topu göğsüyle kontrol eden Cengizhan Akgün, Oğuz Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti.

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