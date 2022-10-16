Goller: Samuel Tetteh (dk. 7 ve 27) (Adanaspor), Kabongo Kasongo (dk. 42), Emirhan Aydoğan (dk. 66), Isaac Donkor (dk. 82) (Sakaryaspor)

49. dakikada atağa çıkan Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile etkili geldi. Hızlı hücumdan ceza sahası içerisine giren Kasongo’nun şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.

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