Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulubü’nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Mehmet Akyüz’ün vuruşunda kaleci Ömer topu çeldi.
45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıyı kullanan Deni Milosevic, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
60. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal’ın şutunu kaleci Furkan kurtardı.
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Akgün’ün şutunda top filelere gitti. 2-0
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan çimen xx, Mehmet Ali Akkor xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx (Cihan Topaloğlu dk. 46 xx) Çağlayan Menderes xxx, Burak Süleyman xxx (Zdravko Dimitrov dk. 30 xx), Michal Nalepa xx, Hakan Yavuz xx, İsmail Erdoğan xx, Deni Milosevic xx (İbrahim Has dk. 57 xx), Hadi Sacko x (Dmytro Grechyshkin dk. 80 ?), Mehmet Akyüz xx (Oğuzhan Akgün dk. 57 xx), Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt xx
Yedekler: Kabongo Kasongo, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Serkan Odabaşoğlu x (Muhammed Mert dk. 66 xx), Ballou Tabla x (Adem Büyük dk. 46 xx), Silva Vitoria xx, Kaan Kanak xx, Mehmet Uysal xx (Gakpa dk. 79 x), Burak Altıparmak xx, Muhammet Taha Şahin x, Ayberk Karapo xx, Metehan Baltacı xx, Burak Çoban x (Edgar Prib dk. 66 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Anıl Koç, Doğukan Emeksiz, Umut Erdem, Demba Diallo, Yannıck Stark
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Deni Milosevic (dk. 45+1), Oğuzhan Akgün (dk. 90+2) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Hadi Sacko, Kabongo Kasongo, Dimitrov (Sakaryaspor)