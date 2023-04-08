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90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Akgün’ün şutunda top filelere gitti. 2-0

Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulubü’nü 2-0 mağlup etti.

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