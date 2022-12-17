79. dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor’da Hurşit Taşçı’nın ortasında, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

41. dakikada Gençlerbirliği’nde Bieliaiev sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.

26. dakikada Gençlerbirliği’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Oleksandır Bieliaiev’in pasıyla buluşan Barış Alıcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

16. dakikada Sakaryaspor, kazandığı köşe vuruşunun devamındaki atakta Kabongo Kasongo ile golü buldu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

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