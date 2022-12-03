32. dakikada Hakan Yavuz’un sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Hurşit Taşçı’nın vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

12. dakikada ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı’nın pasıyla buluşan Kenro Rosheuvel kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Kenro’nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Topaloğlu, mutlak golü önledi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği BB Erzurumspor’u 2-0 mağlup etti.

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