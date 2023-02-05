Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Abdullah Aydın’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan topu kontrol etti.
45+7. dakikada Sakaryaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Kasongo, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
73. dakikada Ankara Keçiörengücü’nün hatalı pas sonrasında topu alan Kasongo’nun şutu kaleyi bulmadı.
83. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında topa müdahale etmeye çalışan Kasongo’yu çekerek engelleyen Haşim Arda Sarman, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ümit Kurt’un vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.
90+7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kasongo, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Kemal Elmas xx, Serhat Sağır xx, İlker Yasin Avcı xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xxx, Kabongo Kasongo xxxx, Burak Süleyman xxx (İsmail Erdoğan dk. 90+2 ?), Isaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx (Deni Milesovic dk. 78 x), Hakan Yavuz xx (İbrahim Has dk. 61 x), Odise Roshi xx (Zdravko Dimitrov dk. 78 x), Dmytro Grechyshkın xx (Çağlayan Menderes dk. 90+2 ?), Bülent Uzun xx, Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Umut Uzun, İsmail Erdoğan, Mehmet Akyüz, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Abdullah Aydın xx, Jurgen Bardhı xx, Melih İnan xx (Rashad Muhammed dk. 66 x), Mikail Okyar xx (Anderson Costa dk. 81 ?), Malaly Dembele xx, Erhan Kartal xx (Muhammed Emin Sarıkaya dk. 90+3 ?), Haşim Arda Sarman xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Bekir Karadeniz xx (Eze dk. 66 x), Erkam Reşmen xx
Yedekler: Bora Güngör, Aykut Çeviker, Musa Caner Aktaş, Christian Innocent, Mete Çelik
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Kabongo Kasongo (dk. 45+7 ve 90+7) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Haşim Arda Sarman (dk. 83) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Odise Roshi, İbrahim Has (Sakaryaspor), Erhan Kartal, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)
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