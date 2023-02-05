Goller: Kabongo Kasongo (dk. 45+7 ve 90+7) (Sakaryaspor)

22. dakikada Abdullah Aydın’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan topu kontrol etti.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti.

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