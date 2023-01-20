Başkan Ahmet Ağaoğlu, öğrencilere 10 bin forma hediye etti

Başkan Ahmet Ağaoğlu, öğrencilere 10 bin forma hediye etti

63. dakikada Sakaryaspor kontratakla rakip kaleye geldi. Kabongo Kasongo, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45. dakikada Kabongo Kasongo’nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kalenin yakınından auta çıktı.

21. dakikada Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük’ün pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kaldı. Mimaroğlu’nun vuruşunu kaleci Furkan Köse güçlükle çeldi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

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