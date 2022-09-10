67. dakikada İsmail Erdoğan’ın ortasında Kabongo Kasongo’nun yaptığı röveşata denemesi kalecinin ellerinden kaldı.

60. dakikada ceza sahası içinde önünde kalan pozisyonda Kaiyne River Woolery’in yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.

53. dakikada Nalepa’nın uzun pasında topla buluşan Kasongo düzgün bir vuruşla takımına eşitlik golünü getirdi. 1-1

51. dakikada ceza sahası içinde boşta kalan meşin yuvarlak ile buluşan Mustafa Çeçenoğlu’nun vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi.

34. dakikada Sakaryaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta River Woolery’in ortasına Hurşit Taşçı’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

21. dakikada Isaac Donkor’un hatası neticesinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ulrich Kevin Selom Mayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği A. Denizlispor’u 2-1 mağlup etti.

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