Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 3 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 3 (Maç devam ediyor)

90+6. dakikada Sakaryaspor’un ağlarla buluşan golü VAR kararı ile iptal edildi.

68. dakikada Romal Jordan Palmer’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Ozan Sol yaptığı faul ile kırmızı kart gördü. Sakaryaspor 10 kişi kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

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