Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Paixao meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
36. dakikada Nalepa’nın ceza sahasında seken topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.
45. dakikada Paixao ceza sahası yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
47. dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Isaac Donkor’un şutu filelere gitti. 1-2
79. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Nalepa’nın vuruşu direkten döndü.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Deniz Turgut xx
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Çağlayan Menderes xx, Kasongo xx (Kanianga dk. 71 xx), Emirhan Aydoğan xx (Hakan Yavuz dk. 46 xx), Woolery xx (Roshi dk. 46 xx), Isaac xx, Nalepa x, Hüsamettin Tut xx, Ozan Sol xx (Burak Süleyman dk. 67 xx), Oğuz Yıldırım xx (Hakan Yavuz dk. 46 x), Yasin Pehlivan xx
Yedekler: Furkan Köse, Serkan Odabaşoğlu, Hüseyin Can Öztürk, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, Mohammad Naderi xx (Yusuf Tekin dk. 46 x), Björkander x, Ceyhun Gülselam xx, Eren Erdoğan xx, Tolga Ünlü xx (Kutay Yokuşlu dk. 81 ?), Salih Sarıkaya x, Paixao xx (Murat Uluç dk. 90+3 ?), Arda Gezer xx (Zeki Yıldırım dk. 73 x), Efe Sarıkaya x, İbrahim Öztürk xx
Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan, Mehmet Gündüz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Paixao (dk. 10 ve dk. 45+3) (Altay), Isaac (dk. 47) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Salih Sarıkaya, Ozan Evrim Özenç, Zeki Yıldırım (Altay), İsmail Erdoğan (Sakaryaspor)
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