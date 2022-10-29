Goller: Paixao (dk. 10 ve dk. 45+3) (Altay), Isaac (dk. 47) (Sakaryaspor)

İlhan Palut: “Üst gruba yaklaşmak için kazanmak istiyorduk”

İlhan Palut: “Üst gruba yaklaşmak için kazanmak istiyorduk”

45. dakikada Paixao ceza sahası yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

10. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Paixao meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.

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