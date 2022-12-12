Goller: Regattin (dk. 3 ve 76 pen.), Kappel (dk. 10) (Pendikspor), Burak Süleyman (dk. 15) (Sakaryaspor)

86. dakikada Sakaryaspor’da Oğuz Yıldırım, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Regattin’in kalecinin sağ tarafına yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti ve ev sahibi ekip farkı yeniden ikiye çıkardı. 3-1

74. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan topu yerden içeri gönderen Kappel, Sakaryaspor savunmasından seken topa tekrar hareketlendi. Kappel, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adem Cinek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

65. dakikada sağ taraftan atılan pasta ceza sahası dışında sağ tarafta topla buluşan Regattin’in sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üstten az farkla auta gitti.

15. dakikada Sakaryaspor atağında sağ taraftan gelen topu ceza sahası dışında kontrol eden Burak’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 2-1

10. dakikada Kendi yarı alanında top çeviren Sakaryaspor’da kaleci Cihan’ın hatasında araya giren Kappel, topu ağlara gönderdi. 2-0

3. dakikada sağ taraftan Erdem’in ortasında Rogerio’un indirdiği topta ceza yayının hemen önünden Regattin’in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti.

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