Goller: Regattin (dk. 9), Erdem Özgenç (dk. 31 ve 66) (Pendikspor)

90. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Regattin’in vuruşunda meşin yuvarlak Ekrem’de kaldı.

66. dakikada ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

31. dakikada ceza sahasının sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu Pendikspor takımı paslaşarak kullandı. Regattin’in dokunduğu topa düzgün ve aşırtma bir vuruş yapan Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-0 mağlup etti.

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