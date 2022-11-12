34. dakikada Regattin’in savunma arkasına çıkardığı pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel’e savunmanın yaptığı müdahaleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

30. dakikada Hasan Kılıç’ın pasında topla buluşan Rogerio, yakın direğe yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

28. dakikada Bodrumspor atağında sağ taraftan Üzeyir’in yaptığı ortada yakın mesafeden Süleyman Özdamar’ın vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

19. dakikada Regattin’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Leandro Kappel’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’nin solundan ağlara gitti. 2-0

13. dakikada Hasan Kılıç’ın savunma arkasına attığı topu alan Regattin, rakibini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Türkan’a da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Pendikspor evinde karşılaştığı Bodrumspor’u 3-0 mağlup etti.

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