Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Ahmed Ildız’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğulcan’ın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
10. dakikada Altınordu kalecisi Ali Emre’nin uzun pasında sol kanatta savunma arkasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu’nun rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top kaleciden sekerek Ali Özgün’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
61. dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında sol tarafta topla buluşan Regattin’in ortaya verdiği pasta ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Ildız, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
69. dakikada Regattin’in sağ taraftan çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta Rogerio’nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı.
82. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Dereli’nin sert vuruşu yandan dışarı çıktı.
87. dakikada Aosman’ın pasında topla buluşan Ali Han Tuncer’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Pendik
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Burak Cansız xx, Mehmet Şengül xx
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Tarık Tekdal x (Berkay Sülüngöz dk. 46 x), Hasan Hatipoğlu xx, Ferhat Öztorun xx, Mesut Özdemir xx, Ahmed Ildız xxx (Ali Han Tunçer dk. 75 x), Oğulcan Çağlayan x (Görkem Bitin dk. 67 x), Regattin xx, Gökcan Kaya x (Aosman dk. 46 x), Rogerio xx (Oltan Karakullukçu dk. 89 ?)
Yedekler: Murat Akşit, Umut Mert Toy, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Erdem Gökçe xx, Selim Ay xx, Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Metehan Yılmaz x (Kürşad Sürmeli dk. 72 x), Ahmet İlhan Özek xx (Kubilay Aktaş dk. 72 x), Recep Aydın xx (Emircan Gürlük dk. 55 x), Emirhan Aydoğan xx, Metehan Mimaroğlu xxx (Hüsamettin Yener dk. 89 ?), Ali Özgün xx (Ahmet Dereli dk. 55 x)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Şeref Özcan, Rıdvan Koçak, Alperen Selvi
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Goller: Ahmed Ildız (dk. 61), Ali Han Tuncer (dk. 87) (Pendikspor), Ali Özgün (dk. 10) (Altınordu)
Sarı kartlar: Rogerio (Pendikspor), Selim Ay (Altınordu)
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