87. dakikada Aosman’ın pasında topla buluşan Ali Han Tuncer’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu. 2-1

69. dakikada Regattin’in sağ taraftan çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta Rogerio’nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı.

10. dakikada Altınordu kalecisi Ali Emre’nin uzun pasında sol kanatta savunma arkasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu’nun rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top kaleciden sekerek Ali Özgün’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

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