90+4. Dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eren Tozlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

90+3. dakikada Erzurumspor atağında Orhan Ovalı’nın Ortasında topa yükselen Mustafa Yumlu, Ahmet Yazar’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada sağ taraftan gelişen Pendikspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, bekletmeden pasını Rogerio’ya aktardı. Rogerio’nun şutunda savunmadan seken top Ahmed Ildız ‘ın önünde kaldı. Ahmed’in vuruşunda Erzurumspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak filelere giti. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor’un, Erzurumspor’u konuk ettiği müsabaka 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.

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